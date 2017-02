Seduc realiza seminário que prepara vigilantes para convívio educacional em escolas

O Seminário realizado na última terça-feira, 14, pela Secretaria de Educação do Município (Seduc), reuniu cerca de 300 vigilantes de escolas e creches municipais de Campina Grande no Centro de Tecnologia Educacional (CTE).

O seminário, segundo a secretária municipal de Educação, Iolanda Barbosa, foi de grande importância, uma vez que os vigilantes que atuam nas escolas e creches do Sistema Municipal de Ensino devem, necessariamente, estar preparados para receber os alunos e compreender que as atividades cotidianas não se resumem apenas ao ponto de vista da segurança, mas também, com relação ao contexto educacional no convívio com os alunos.

Na ocasião, Iolanda destacou que a intenção do Seminário é fazer com que os vigilantes também possam ser integrados aos demais profissionais do Sistema Municipal de Ensino, no âmbito pedagógico.

“O cuidar da segurança do espaço físico é, antes de tudo, cuidar das pessoas. O direito de aprender se efetiva, também, com o trabalho de vocês”, afirmou a secretária Iolanda para os vigilantes.

Participaram dos grupos de trabalho do Seminário o coordenador da Guarda Municipal de Campina Grande (Marx Medeiros), coordenador regional do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência – Proerd (sargento Edgley Araújo), e o integrante da Patrulha Escolar da Polícia Militar (cabo Renato Ribeiro).

Além do que foi trabalhado no Seminário, também foi ressaltado o auxílio da Guarda Municipal na segurança das escolas municipais, por intermédio de fiscalizações especializadas.

“Esse nosso papel vamos cumprir com zelo e assiduidade, conforme orientação do prefeito Romero Rodrigues”, pontuou Marx Medeiros, que considerou o evento de fundamental importância para o desenvolvimento das ações da Guarda Municipal como parceira dos vigilantes das escolas e creches.