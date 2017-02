Sedh realiza evento para gestores municipais de assistência social

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), realiza nesta quarta-feira (15), a partir das 8h, no Centro de Formação dos Educadores, o evento “A Assistência Social na Paraíba – Perspectivas, Avanços e Desafios para Efetivação do SUAS”.

O objetivo principal é acolher os novos gestores de Assistência Social dos Municípios e apresentar as ações desenvolvidas pela Sedh visando contribuir para o conhecimento e a efetividade da política e o aperfeiçoamento da prestação dos serviços ofertados à população.

O evento constará de diversas atividades, iniciando com a palestra: Assistência Social na Paraíba – Perspectivas, avanços e desafios para gestores de Assistência Social, proferida pela secretária Estadual de Desenvolvimento Humano, Maria Aparecida Ramos.

Em seguida, haverá a apresentação das ações das gerências da Sedh, debate, assembleias, encerrando com o lançamento da Topografia Social do Estado da Paraíba.