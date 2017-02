Secretário: sorteio de casas do Aluízio Campos ocorrerá no início do 2º semestre

O secretário de Planejamento e Gestão de Campina Grande, André Agra, falou sobre o Complexo Aluízio Campos dizendo ser importante a instalação de empresas no local, pois empregará pessoas. – Por uma série de fatores, tivemos sorte, a convergência de interesse político e a obra não teve dificuldade de solução de continuidade. Praticamente não teve atraso na obra, que iniciou no segundo semestre de 2014 e vamos entregar em dezembro de 2017. É uma obra de R$ 300 milhões e está se respeitando rigorosamente o cronograma de execução – frisou. Foto: Codecom/CG O sorteio das pessoas inscritas que desejam ser beneficiadas com uma residência do Complexo acontecerá, provavelmente, entre os meses de junho e julho deste ano. Cada pessoa visitada terá um relatório específico de visita. – Estamos tentando levar para sorteio, realmente, quem merece. Estamos fazendo uma lista agora para mandar para Brasília de sugestões para alterar o programa. Por exemplo, uma mãe solteira com três filhos e uma mulher solteira pode entrar no mesmo nível de sorteio. A solteira pode ganhar a casa e a que tem três filhos não. Tem falha no Minha Casa, Minha Vida e tem algumas coisas que precisam ser aprimoradas – destacou. A Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG) abriu um prazo de 15 dias para pessoas atualizarem endereços e receberem visita da equipe da secretaria. André frisou que 6% das casas e apartamentos serão destinadas para idosos, deficientes e pessoas que residem com portadores de deficiência automaticamente. Agra anunciou que houve um diálogo para que o sorteio seja feito dentro do Ministério Público Federal. *As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM. . Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Print