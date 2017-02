Secretário sobre fechamento de agência do BNB: “Não é bom para Campina Grande”

O secretário de Desenvolvimento de Campina Grande, Luiz Alberto Leite, se pronunciou sobre o possível fechamento da agência do Banco do Nordeste localizada na Avenida Assis Chateaubriand, no bairro da Liberdade, em Campina Grande.

– O prejuízo é enorme, a agência do Banco do Nordeste de fomento, o fechamento dessa agência pode parecer que a cidade não está bem economicamente, o que não é verdade. Nossa economia é estável, em certo momento apresenta índice de crescimento, nossa cidade que tem mantido os índices de desemprego na Paraíba no bom posicionamento, temos muitos projetos de investimento sendo implantados na cidade e o empresariado local tem demanda. O fechamento da instituição pode ir na contramão do que está acontecendo, não é bom para Campina Grande – afirmou.

Ele acredita na reversão dessa possibilidade de fechamento e explicou que a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG) está disposta a investir na agência para se tornar mais lucrativa.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.