Secretário diz que o projeto de Ricardo Coutinho é ir até o final do mandato

O secretário de Comunicação do Governo do Estado, Luís Torres, afirmou nesta terça-feira (14) que o governador Ricardo Coutinho (PSB) segue o “roteiro original de conclusão do mandato até 2018”.

Segundo o secretário, esse processo é “repensável”, mas o que motiva o governador a ir até o final do mandato é fechar o projeto ao qual ele é o autor e concluir as obras, e não dar espaço para os “oportunistas da oposição”.

“A primeira motivação é fechar o ciclo dele, mas, apostando que o projeto possa ser estendido. Também fechar o ciclo de todo um projeto que tem transformado a Paraíba nestes últimos seis anos e supõe o olhar do autor do projeto, fechando as últimas obras. É uma necessidade de proteção para que oportunistas da oposição não possam usar ou explorar qualquer outro membro integrante do projeto de forma contrária. É uma vacina para ficar imune ao uso e a exploração oportunista de membros da oposição, que não fazem outra coisa a não ser criar histórias com relação ao conjunto do projeto que se faz hoje na Paraíba”, afirmou Torres.

Essa declaração foi veiculada na Rádio Correio FM.