Secretário destaca projetos de polo comercial e shopping a céu aberto em Campina

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Luiz Alberto Leite, comentou sobre as ideias que vêm sendo apresentadas na gestão do prefeito Romero Rodrigues (PSDB) e destacou que R$ 12 milhões foram captados pelo deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) para a infraestrutura da cidade.

Ele afirmou que todos os que visitam as obras do Complexo Aluízio Campos ficam deslumbrados com a grandeza do projeto.

Foto: Paraibaonline

Luiz declarou que o prefeito Romero Rodrigues pretende lançar no próximo dia 20 um projeto de polo de roupas, calçados e artesanato para Campina Grande, que vai ficar localizado próximo ao Complexo Aluízio Campos.

Ele explicou que o projeto é semelhante aos polos comerciais de Toritama e Santa Cruz do Capibaribe.

– Nós estamos desenvolvendo um projeto que vai ser apresentado na abertura do Gira Calçados, que é a implementação do polo de confecções, calçados e artesanato. Esse polo vem colocar na vitrine o que a gente tem escondido – apontou.

Luiz ainda disse que a implantação da Tintas Bela no Complexo Aluízio Campos pode impulsionar o comércio no local e ressaltou também o projeto de transformar a rua Maciel Pinheiro em um shopping a céu aberto.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.

