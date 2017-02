Secretário campinense apresenta estratégias da prefeitura a equipe de Caruaru

O secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Campina Grande, André Agra, recebeu nessa quarta-feira, 8, o secretário de Serviços Públicos do município de Caruaru, Pernambuco, Humberto Lima.

No encontro, Agra apresentou as estratégias utilizadas pela PMCG nos setores de iluminação pública e limpeza urbana, objetivando trocar experiências e auxiliar a reformulação desses setores no município pernambucano.

Foto: Codecom/CG

“Foi um encontro muito produtivo. Mostramos o nosso trabalho de eficientização e modernização da iluminação pública e também como funciona o serviço de limpeza urbana. Depois, discutimos sobre a situação das feiras dos dois municípios, entre outros assuntos”, destacou André Agra.

Este é o segundo encontro das prefeituras de Campina Grande e Caruaru a fim de trocar experiências.

O primeiro foi realizado no dia 26 de janeiro, reunindo o prefeito Romero Rodrigues e a prefeita Raquel Lyra.

Na pauta desse encontro estavam possíveis parcerias para a realização dos eventos juninos nesses dois municípios.

.