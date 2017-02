Secretário anuncia reforma da Vila Olímpica Plínio Lemos, em Campina

foto: reprodução

O secretário de Esportes, Juventude e Lazer da Prefeitura Municipal de Campina Grande(PMCG), Teles Albuquerque, anunciou nesta segunda-feira(13) durante entrevista a um programa radiofônico campinense novidades para o município.

– Quarta-feira lançaremos o calendário esportivo com ampliação de uma parceria muito forte, como, por exemplo, a do Sest Senat. Campina vai fazer a maior e melhor corrida de rua numa parceria quase que custo zero para Prefeitura. Começamos domingo Ruas de Lazer para que a população que tem seu “boizinho” de carnaval, sua escola de samba e bloco se una como promoção de saúde – falou.

Além disso, Teles disse que haverá o retorno da Olimpíada do Exército no município, que será iniciada reforma do Parque da Criança e a Vila Olímpica Plínio Lemos, que é localizada no bairro José Pinheiro, terá reforma integral e ganhará piso de grama sintética.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.