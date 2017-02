Secretária informa bairros de Campina Grande com escolas que têm vagas

A primeira escola bilíngue de Campina Grande foi inaugurada nessa segunda-feira (6), no bairro do Pedregal.

A secretária de Educação do município, Iolanda Barbosa, frisou que o direito de aprender outro idioma nos primeiros anos letivos das crianças é uma experiência muito positiva.

Foto: Codecom/CG

– Trazemos a garantia do direito a essas crianças terem acesso a uma outra língua já começando dos anos iniciais. A obrigatoriedade da língua inglesa está para os anos finais e ensino médio. Temos na escola Estudante Leonardo Vitorino Guimarães um tempo integral que funciona efetivamente, é uma escola de excelente qualidade, é um dos melhores IDEBs – destacou.

Iolanda explicou que neste ano a proposta pedagógica é trabalhar os conteúdos simultaneamente na língua portuguesa e inglesa.

– É uma experiência nova, muito positiva, começa numa escola no bairro de alta vulnerabilidade social. No município de Campina Grande, no ano de 2016, na rede privada se instalou uma escola com essas características que quem tem acesso são os filhos dos ricos da cidade. Crianças nem de classe média têm acesso pela mensalidade tão alta que é. Vamos estender para mais escolas a partir do ano que vem – anunciou.

Por fim, a secretária informou que os bairros Catolé e José Pinheiro têm escolas municipais com vagas para serem preenchidas.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

.