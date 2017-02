Secretaria de Planejamento e Gestão de CG realiza mutirão interno e organiza setores

A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplan) da Prefeitura de Campina Grande teve uma ação interna nesta sexta-feira, 10.

Os servidores fizeram um mutirão para organizar todos os setores, utilizando o método dos 5S (Sendo de Utilização; Senso de Ordenação; Senso de Limpeza; Senso de Saúde; e Senso de Autodisciplina). Toda a ação contou com a participação do vice-prefeito do município, Enivaldo Ribeiro e do secretário, André Agra.

A equipe da Secretaria passou por um treinamento, ministrado pelas engenheiras Araci Brasil e Valéria Barros (Especialista em Gestão pela Qualidade Total) e pelo Diretor Administrativo e Financeiro da Secretaria, Getúlio Dantas. Após o treinamento, cada funcionário foi organizar o seu setor aplicando os métodos aprendidos.

“Cada equipe organizou o seu setor: Descartou o que não usa (Senso de Utilização), organizando o que vai ficar (Senso de Ordenação) e limpando o que vai utilizar (Senso de Limpeza). Agora vamos encaminhar o que está sendo descartado para uma cooperativas de catadores da cidade, para que todo o material reciclável seja tratado da forma adequada”, explicou Valéria Barros.

O método dos 5S foi iniciado no Japão e hoje é utilizado em todo o mundo para uma boa convivência e organização do trabalho. Ele estimula que organizações apliquem práticas específicas para o bem coletivo.

Com esse treinamento, o Secretário de Planejamento e Gestão, André Agra, espera melhorar o serviço da Secretaria, tornando o atendimento ao público mais eficiente e o ambiente de trabalho mais agradável.

“Queremos oferecer sempre o melhor serviço ao cidadão e motivar a nossa equipe. Para isso, a organização é fundamental”, ressaltou André Agra.

O atendimento ao público na Secretaria de Planejamento e Gestão volta ao normal na segunda-feira, 13, das 8h às 12h. A Seplan está localizada na Rua Nossa Senhora de Lourdes, nº 85, no bairro Jardim Tavares.