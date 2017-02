Samu define esquema para o Folia de Rua e Carnaval Tradição, em JP

O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) contará com 34 profissionais, um posto de saúde e dez unidade móveis de atendimento durante a programação do Folia de Rua, a partir desta sexta-feira (17), e o Carnaval Tradição.

Na sexta-feira (17), durante a abertura da programação do Folia de Rua, o Samu terá uma ambulância exclusiva no local do evento, o Ponto Cem Réis, além de dez veículos à disposição para atender os chamados. O mesmo esquema será utilizado para o sábado (18), durante o desfile do bloco dos Atletas.

Haverá esquema especial em duas ocasiões: no desfile do bloco Virgens de Tambaú, no domingo (19), e no bloco das Muriçocas do Miramar, na quarta-feira (22).

O coordenador administrativo do Samu, Humberto Nascimento, explica que em virtude do maior fluxo de pessoas em ambos os desfiles, houve a necessidade de deslocar uma maior quantidade de profissionais para as duas ocasiões.

foto: Secom/JP

Para o desfile das Virgens de Tambaú e Muriçocas do Miramar haverá quatro ambulâncias extras para atendimento no local do evento, além de um posto de saúde. “São duas ocasiões em que o público é bastante superior ao dos outros dias. Temos veículos de prontidão, mas caso haja demanda, teremos outras ambulâncias que poderão ser acionadas através do chamado”, explica Humberto Nascimento.

Serviço

O Samu 192 é um serviço de saúde que funciona 24 horas por dia, atendendo a população no socorro e encaminhamento às unidades hospitalares de João Pessoa. Para entrar em contato com o Samu, basta ligar para o número 192 e responder às perguntas dos atendentes que estão de plantão. A central funciona no prédio do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

Atualmente, o serviço em João Pessoa conta com 352 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, condutores socorristas, farmacêuticos, técnicos auxiliares em regulação médica, supervisores, assistentes administrativos, recepcionistas, mecânicos e técnico em eletroeletrônica.