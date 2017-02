Samu alerta população de João Pessoa sobre informações no atendimento

Todos os dias, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atende dezenas de pessoas nas ruas de João Pessoa. Um problema, no entanto, além de recorrente, tem preocupado as equipes do serviço: a dificuldade de entrar em contato com parente dos atendidos.

Sem poder falar com a família, as equipes do Samu ficam impedidas de prestar um atendimento mais qualificado e específico às vítimas. Os motivos para dificuldade são inúmeros, porém, dentre os mais recorrentes estão o furto dos documentos e pertences das vítimas.

A ausência de documentos, contato para emergência e informações essenciais como tipo sanguíneo, alergia a medicamentos e doenças de base são determinantes no momento do atendimento.

“Todos os dias registramos essas dificuldades. Quando chegamos ao local do chamado e a pessoa está desfalecida é importante entrar em contato com um parente para que a gente possa ser orientado. Muitas vezes, o paciente é encaminhado ao hospital e só lá conseguimos as informações básicas”, destacou Erika Andrade, coordenadora geral do Samu.

foto: ascom

Outro fator que dificulta o atendimento, segundo a coordenadora geral do Samu, é o furto às vítimas de acidentes ou de pessoas que passam mal. “Infelizmente não é um fenômeno raro. Todos os dias registramos pacientes que tem seus celulares e carteiras furtados. Isso dificulta muito nosso atendimento”, disse.

Segundo Erika Andrade é importante que as pessoas, especialmente os idosos, tenham informações em um papel plastificado. “Não só os documentos, mas o ideal é que exista um papel com informações sobre o tipo sanguíneo, se é portador de alguma doença de base (a exemplo da diebete) e se tem alguma restrição a medicamento’, orienta a coordenadora do Samu.

Atendimentos

O Samu recebeu, através do número 192, mais de 416 mil chamados de janeiro até novembro deste ano da população de João Pessoa e mais 59 municípios que compreendem a macrorregião de cobertura.

Os acidentes de trânsitos lideram esses números com pouco mais de 7.707 mil ocorrências. As vítimas de acidente de trânsito são as que mais sofrem com os furtos de documentos e pertences pessoais.

Atualmente, são dez ambulâncias disponíveis para a população, das quais três delas são de suporte avançado, além de três motolâncias, veículos estes que ajudam no atendimento mais rápido as vítimas. Na equipe multiprofissional há 46 médicos disponíveis 24 horas por dia, nos sete dias da semana.