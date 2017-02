Romero Rodrigues recebe prefeito de Guarabira, em visita ao Complexo Aluízio Campos

O Complexo Aluízio Campos, em Campina Grande, considerado um dos maiores núcleos habitacionais em construção no país, é alvo da atenção de administradores públicos de várias regiões do Brasil, especialmente da Paraíba.

São frequentes as visitas ao local por parte de gestores municipais, sendo este, por exemplo, o caso do prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscando, que na manhã desta segunda-feira, dia 13, foi recebido pelo prefeito Romero Rodrigues, que lhe apresentou o projeto da obra e o acompanhou em visita aos equipamentos comunitários, casas e apartamentos em fase de construção.

Além dos dois prefeitos, a visita também contou com o acompanhamento do secretário de Planejamento e Gestão, André Agra; do coordenador de Comunicação, jornalista Marcos Alfredo; dos vereadores Alexandre do Sindicato e Marinaldo Cardoso, além de técnicos e representantes da Construtora Rocha. Já na companhia de Zenóbio Toscano esteve o seu vice-prefeito, Marcus Diogo.

O prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano, avaliou a visita como sendo extremamente produtiva, pois a meta da sua gestão é também implantar um grande núcleo habitacional naquela cidade, mesmo porque a prefeitura guarabirense dispõe de terreno de seis hectares para o cumprimento desta meta.

Ele fez questão de elogiar a grandiosidade do Complexo Aluízio Campos, o qual servirá de modelo para a futura obra de expansão habitacional em Guarabira.

“É grande a repercussão da gestão de Romero Rodrigues em todo o Estado, sobretudo no setor habitacional. Isto é evidente pela construção desta grandiosa obra que é o Complexo Aluízio Campos. Estou impressionado e, por isso, quero que a minha cidade também avance neste setor, tendo como inspiração a obra executada em Campina Grande. Ficamos felizes, ainda, porque o prefeito Romero Rodrigues está colocando a sua equipe técnica para nos dar as orientações necessárias com o objetivo de que Guarabira também se desenvolva na construção de casas populares”, afirmou.

Enquanto isso, o prefeito Romero Rodrigues mostrou-se feliz com a presença de Zenóbio Toscano e da sua equipe no Aluízio Campos.

Segundo ele, isso é a demonstração de que Campina Grande desponta como modelo de desenvolvimento habitacional na Paraíba e no Brasil.

O prefeito campinense fez questão de mostrar a estrutura das casas e apartamentos em construção, além dos futuros equipamentos comunitários do futuro complexo.

Sobre o prazo para a conclusão das obras, Romero Rodrigues disse que toda a parte de infraestrutura e de equipamentos comunitários vai ser concluída em dezembro de 2017, devendo a entrega oficial do Aluízio Campos acontecer entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018.

No local, são construídas 4.100 casas, apartamentos, três creches, duas escolas, duas unidades básicas da família, duas academias e um Cras, além de praças, ruas e avenidas.