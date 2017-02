Romero enfatiza cobrança: “Segurança é obrigação do Estado”. Veja no vídeo

Citando a Constituição Federal, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, chama atenção do Governo do Estado para realizar ações efetivas para combater a violência no município, afirmando que o município já atua como agente complementar.

– Estamos pensando sobre o assunto (segurança pública), mas compreendendo e registrando que segurança é obrigação do Estado, artigo 144 da Constituição Federal. A prefeitura pode agir de forma complementar, contributiva, e por isso estamos pensando como podemos ajudar ainda mais – destacou o prefeito.

Ele afirmou, em entrevista coletiva, nesta terça-feira, 14, que o município já atua na diminuição da violência quando cria programas de moradia, praças, e geração de emprego.

Confira o vídeo: