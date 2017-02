Romero assina ordem de serviço para construção da praça do Complexo Judiciário

A Prefeitura de Campina Grande inicia a construção de mais uma praça em Campina Grande, beneficiando o Complexo Judiciário no bairro da Liberdade que, na primeira gestão do prefeito Romero Rodrigues, foi contemplado com a pavimentação em asfalto de todas as ruas em seu entorno, iluminação em Led e arborização, além da abertura de uma nova avenida.

Nesta segunda-feira, o prefeito Romero Rodrigues esteve visitando a área e assinou a Ordem de Serviço.

Os trabalhos foram iniciados nesta terça-feira, 14, com o isolamento de todo terreno que receberá uma Academia Popular, plauground, anfiteatro, bancos, piso intertravado, 02 quiosques, beneficiando os dois comerciantes instalados no local há muitos anos e nova iluminação, além de grande área de estacionamento.

Com prazo de conclusão estimado em 180 dias, a obra será supervisionada pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente – Sesuma, está avaliada em R$ 500 mil reais, recursos próprios do município.

A Coordenadoria do Meio Ambiente também iniciou a plantação de dezenas de mudas, dentro do projeto Minha Àrvore, que já atingiu a marca de 20 mil plantadas na gestão atual.

No seu primeiro mandato, o prefeito Romero Rodrigues inaugurou pelo menos 40 praças e academias populares na cidade, e a pretensão é atingir essa mesma marca na nova gestão