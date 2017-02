Romero anuncia nome do líder da bancada de situação da CMCG

foto: Paraibaonline

O prefeito Romero Rodrigues (PSDB) revelou nesta quinta-feira(16) o nome do parlamentar da Casa Félix Araújo quem será o líder da bancada de situação da Câmara campinense.

De acordo com o gestor, em dezembro do último ano, durante reunião, foi definido em comum acordo com aliados do Poder Legislativo os líderes da bancada.

– Estou confirmando o que foi discutido e deliberado naquele dia: vereador João Dantas será o líder e o vereador Alexandre do Sindicato será o vice-líder. Tenho certeza absoluta que ambos haverão de fazer um extraordinário trabalho contribuindo e colaborando com a interlocução do governo junto ao Poder Legislativo municipal – anunciou.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.