Romero anuncia as prioridades do seu segundo governo em Campina

O prefeito Romero Rodrigues destacou que as áreas de educação, infraestrutura e saúde são as prioridades do seu segundo governo em Campina Grande.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

– As dificuldades existem, temos que priorizar e temos tentado estabelecer uma meta de prioridade tanto na saúde, como também na educação, sem esquecer a parte de infraestrutura. Na educação, compramos duas escolas e o antigo Clube dos Caçadores para implantar uma área educacional. Na saúde, estamos com projeto pronto e encaminhei para processo licitatório de construir um Hospital da Criança e área específica para questão do tratamento de hemodiálise em Campina – sublinhou.

O gestor campinense assegurou que todas as ruas do bairro Pedregal serão pavimentadas.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

.