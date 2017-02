Ricardo sobre segurança: “Eu sou o responsável, não coloco isso no colo de ninguém”

Durante entrevista na Rádio Correio FM, o governador Ricardo Coutinho disse que acompanha diariamente os índices de homicídio dentro do Estado e o sistema prisional, porque se sente o responsável pelo que acontece de bom e de ruim.

Ricardo afirmou que só tem compromisso com o que sua equipe produz para o Estado e não com aqueles que “foram indicados por alguém”.

Foto: Paraibaonline

“Eu acompanho diariamente presídios e números de homicídios, porque, sendo coisa boa ou sendo coisa ruim, eu sou o responsável. Eu não coloco isso no colo de ninguém. Se eu achar que alguém não está funcionando, eu tiro na hora. Eu não tenho compromisso com indicação de ninguém a não ser com o resultado que ele possa oferecer”, afirmou Ricardo.

Ao ser questionado sobre deixar o governo para disputar o Senado em 2018, o governador reafirmou seu compromisso com o projeto de governo, que ele quer levar até o fim.

O governador disse que não tem “medo de ser incompreendido”, mas tem um compromisso que é levar o Estado e fazer seu “projeto ter continuidade”.

