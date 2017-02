Ricardo se reúne com ministros para discutir detalhes sobre a transposição

O governador Ricardo Coutinho participou de uma reunião em Brasília, na tarde desta quarta-feira (15), com o objetivo de discutir os detalhes a respeito da transposição do Rio São Francisco, que beneficiará Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Ricardo apresentou, junto com os governadores dos respectivos estados, uma carta com recomendações a respeito da questão.

Além dos governadores, a reunião contou com a presença do ministro-chefe da Casa Civil do Governo Federal, Eliseu Padilha, e do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.

O governador Ricardo Coutinho esteve acompanhado do secretário da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia, João Azevedo, e do secretário Executivo da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga.

“Fizemos mais uma rodada para decidir o modelo de gestão, a forma de cobrança da tarifa da transposição e as garantias que são exigidas pelo Governo Federal para que possamos colocar o sistema em operação”, explicou o secretário João Azevedo, após o encontro.

Durante a reunião, Ricardo e os demais governadores entregaram aos ministros Eliseu Padilha e Helder Barbalho uma carta com 12 tópicos, com pleitos, sugestões e recomendações sobre a transposição das águas do Rio São Francisco.

Uma das principais preocupações dos representantes dos Estados beneficiados com a transposição do Rio São Francisco diz respeito ao custo do processo que será repassado à população.

“Estamos discutindo para que a tarifa seja a menor possível e que haja pouco impacto na vida do cidadão”, completa João Azevedo. Outra reunião foi marcada para o início do próximo mês e a perspectiva, ainda de acordo com o secretário, é que esta seja a derradeira, na qual os representantes dos governos estadual e federal cheguem a um acordo final.