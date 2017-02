Ricardo: “Quem tem o que mostrar não tem preocupação com o tempo”

Foto: Paraibaonline

“Quem tem o que mostrar não tem preocupação com o tempo”. Foi o que declarou à imprensa o governador Ricardo Coutinho (PSB) durante o evento do lançamento do edital 2017 do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba realizado nesta terça-feira (14), em relação ao processo eleitora de 2018.

O governador afirmou não estar preocupado ainda com o assunto no que se refere a sair ou não do mandato para disputar as eleições.

“Ainda tem tanto tempo. Quando eu saí em 2010, que para alguns era uma aventura, eu decidi quatro meses antes. Eu decidi e fui à luta. Eu acho sinceramente que quem tem o que mostrar não tem preocupação com o tempo. O meu tempo é agora de fazer com que as coisas funcionem”, disse.

Segundo ele, o seu compromisso no momento é inaugurar obras pelo Estado e que não tem tempo de estar preocupado se vai ou não disputar algum cargo. “Eu acho que na hora H, na hora certa, eu vou e decido. Agora eu só saio para disputar o que quer seja se, efetivamente, houver a devida proteção ao projeto que eu represento”, ressaltou.

Este projeto, conforme Ricardo Coutinho está acima de qualquer cargo que possa ter e que já teve os cargos que jamais imaginaria ter. “Eu já tive responsabilidade maior do que eu pudesse imaginar que o povo e Deus me deram e eu procuro fazer da melhor forma possível. Eu estou é extasiado com as obras da Paraíba e eu não vou perder esse pique, essa oportunidade de trabalhar e colher esses frutos”, avaliou.