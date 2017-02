Ricardo não descarta candidatura nas eleições de 2018

Em entrevista nesta terça-feira, 14, o governador Ricardo Coutinho (PSB) comentou sobre as especulações em torno da sua permanência até o final do mandato e afirmou que “quem tem o que mostrar não se preocupa com o tempo”.

Ele destacou que sua satisfação consiste em gerar desenvolvimento para o estado da Paraíba e que até hoje teve muito mais do que imaginou que teria.

Ricardo declarou que vai fazer o que o projeto do PSB considerar pertinente e que está mais focado em trabalhar do que pensar em 2018.

– A meta é fazer a Paraíba andar e caminhar adiante ainda mais. Se for necessário que eu fique, eu vou ficar, se o conjunto de forças políticas achar que devo disputar alguma coisa, vou disputar. Já tive muito mais do que eu imaginaria ter há algum tempo atrás. Eu tive chances importantes de poder contribuir com João Pessoa e depois com o estado da Paraíba – colocou.

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.