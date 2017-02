Ricardo inaugura barragem de Tibiri e destaca importância da obra para Santa Rita

O governador Ricardo Coutinho inaugurou, nesta quarta-feira (8), a barragem de nível de Tibiri, em Santa Rita, que beneficia mais de 114 mil habitantes do município e representa um investimento de aproximadamente R$ 2,9 milhões.

A barragem de Tibiri garante mais 450,5 litros de água por segundo em seu sistema de abastecimento, que já está operando para levar a água para Santa Rita.

A obra faz parte do calendário de inaugurações do Governo do Estado programado para os meses de fevereiro e março.

No total, serão entregues quase 30 obras, em diversas cidades paraibanas. Deputados estaduais e lideranças da região também estiverem na inauguração.

Ricardo Coutinho afirmou que essa obra significa segurança hídrica para a cidade e deve abastecer Santa Rita pelos próximos 20 anos.

“Tivemos que fazer uma nova barragem de nível que visa acumular água suficiente para abastecer a cidade. São quase R$ 3 milhões em investimento nesta obra que vai trazer segurança hídrica para Santa Rita. Quando conseguirmos ultrapassar o período de estiagem, a Paraíba vai estar muito mais preparada do que estava antes. A chegada das águas do São Francisco vai fazer com que a população tenha um conhecimento mais pleno de tudo que está sendo feito para garantir o abastecimento de água, algo fundamental para a dignidade do povo. Essa obra em Santa Rita faz parte de um conjunto com quase 30 obras que estamos entregando entre fevereiro e março, mostrando que, mesmo com a crise, a Paraíba continua evoluindo”, disse.

A Paraíba tem 1.100 km de adutoras, dos quais 280 km já foram inaugurados e o restante está em execução.

“É muita estrutura na área hídrica que foi possível fazer ao longo desses anos. E queremos fazer ainda mais para melhorar a vida da população que sofre com a falta de água. A estrutura hídrica do Estado é muito melhor a partir de 2011 até o momento”, garantiu o governador.

Ricardo também falou sobre a área da saúde e destacou que a Paraíba vai ganhar ainda este ano o Hospital Metropolitano de Santa Rita.

“Queremos concluir e inaugurar o Hospital de Santa Rita no final deste ano. Será um hospital especializado em neurologia e cardiologia, porque esse é o grande problema do Estado, já que não temos um serviço com capacidade para atender um grande número de pessoas nessa área. É um investimento muito alto, quase R$ 100 milhões para a construção em parceria com o Governo Federal, fora os equipamentos. E o custeio será de cerca de R$ 16 milhões por mês. Estamos colocando uma alta complexidade para melhorar o atendimento e a referência hospitalar na Paraíba”, afirmou.

O presidente da Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba (Cagepa), Hélio Cunha Lima, ressaltou que o abastecimento de água é muito importante para o bom desenvolvimento das cidades.

“Essa barragem de nível é feita para regularizar e fazer a melhor captação da água. É uma barragem de 50 metros que capta a água que já está sendo enviada para a estação de tratamento e de lá é distribuída para Santa Rita, principalmente para Tibiri e Marcos Moura. Isso traz uma melhoria significativa na qualidade de vida da população”, observou.

O aposentado José Luciano mora há 30 anos em Tibiri e afirmou que a falta de água na localidade era constante.

“Sem água a dificuldade para o povo é grande. Agora, com esse investimento do Governo do Estado, esse problema da falta d’água vai ser solucionado. Moro há 30 anos em Tibiri e sempre convivi com essa realidade, faltava água direto. Fico feliz em saber que as coisas vão melhorar”, comemorou.