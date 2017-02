Ricardo Freitas deixa TRE-PB com o término do seu biênio

Foto: Ascom

Nesta quinta-feira (09), a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), desembargadora Maria das Graças Morais Guedes, comunicou aos membros da Corte Eleitoral quanto ao término do biênio do juiz membro Ricardo da Costa Freitas, que acontecerá no próximo dia 11 (sábado) e facultou a palavra passando-a ao juiz Breno Wanderley César Segundo.

Breno Wanderley saudou o juiz Ricardo Freitas dizendo da sua grande admiração: “Quero registrar que estou na torcida pela sua permanência nesta Corte, e que possamos desenvolver muitos trabalhos em prol do engrandecimento do Poder Judiciário Eleitoral; vossa excelência é um grande juiz, um grande amigo, sério, discreto, sereno e ativo, lhe tenho grande admiração”.

Após o pronunciamento elogiosos dos demais membros da Corte, Ricardo Freitas agradeceu, “Agradeço as palavras elogiosas que recebo de vossas excelências e quero deixar meu agradecimento especialmente às pessoas que militaram no meu gabinete; Diana Porto, Alberto Soares, Jean Mendes, Marinaldo, Daniele e a nossa estagiária Varélia, não poderia deixar de agradecer nominalmente a essas pessoas, mas quero dizer que agradeço a todos os servidores desta Casa”.