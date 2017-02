Ricardo Coutinho: “Nunca a palavra estabilidade foi tão desejada”

Trechos do discurso do governador Ricardo Coutinho (PSB), no começo deste mês, na abertura dos trabalhos ordinários na Assembleia Legislativa.

“Chegamos ao sétimo ano deste governo. Para alguns, seria a hora do descanso. Não para nós. Após seis anos de intenso, profundo e ininterrupto trabalho, entramos em 2017 sob o produtivo impulso do inconformismo e da determinação em darmos passos ainda mais firmes nessa caminhada que tem transformado a Paraíba.

“Alguns poderiam perguntar: mas por que tanto ânimo, tanta determinação? Afinal os governos sempre começam e terminam (quer dizer: ultimamente nem todos os governos conseguem terminar, não é mesmo). Para nós a resposta pra essa pergunta é simples: estamos animados e determinados, porque nosso compromisso sempre foi e continua sendo com o futuro!

“Impossível, naturalmente, não sofrer os efeitos desse cenário que se configura como um dos piores períodos de instabilidade política e econômica da história republicana deste país. A Paraíba, como se sabe e como se diz, não é uma ilha. Mas, para satisfação de muitos, tem sido uma fortaleza.

“Nunca a palavra estabilidade foi tão desejada. E ela não tem como ser gerada num ventre onde a unidade é estéril.

“O recente agravamento da crise institucional que, há dois anos, vem tensionando, dividindo e paralisando o país, provocou e continua provocando sérios danos à governabilidade da União, de estados e municípios, ameaça a credibilidade das instituições republicanas, angustia a Nação e põe sob risco social imediato milhões de brasileiros.

“No âmbito institucional, as anomalias e incertezas administrativas, a insegurança jurídica e, mais recentemente, o conflito entre poderes aprofundam a instabilidade política e social, com consequências dramáticas para toda a sociedade.

“Os efeitos na vida social são igualmente perversos. A sociedade se antagoniza, estimulada pela disseminação irresponsável de ódios e intolerâncias de todo tipo, ao mesmo tempo em que é submetida sistematicamente ao descrédito na democracia como valor universal.

“O Estado Democrático de Direito, preservado em sua mais absoluta integridade, é o único instituto aceitável e capaz para conduzir de forma estritamente republicana o enfrentamento aos crimes de corrupção. Será exclusivamente sob o rigoroso respeito ao império das leis para todos, sem quaisquer distinções, que seremos capazes de enfrentar firmemente o problema da corrupção.

“Já somos uma Paraíba do Futuro. E essa não cabe mais em estreitos pensamentos. É do tamanho dos nossos sonhos. Tem a medida exata do nosso trabalho!”

