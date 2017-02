Ricardo autoriza obras da adutora e inaugura estrada em cidades do Sertão



Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho assinou, nesta quinta-feira (16), a ordem de serviço autorizando as obras da adutora Diamante/Boa Ventura, que vai reforçar o sistema de abastecimento de água dos dois municípios, beneficiando 12 mil habitantes; e inaugurou a PB-386, que liga a cidade de Conceição à divisa com o Ceará. A estrada teve um investimento na ordem de R$ 8 milhões e vai favorecer mais de 18 mil moradores do município.

A entrega dessa estrada faz parte do calendário de inaugurações do Governo do Estado programado para os meses de fevereiro e março. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, deputados estaduais e lideranças da região participaram das solenidades.

Em Boa Ventura, o governador destacou que a ordem de serviço representa o início da solução do problema de abastecimento de água nas cidades de Boa Ventura e Diamante.

“Estou muito feliz em autorizar o começo das obras dessa adutora porque sei da necessidade da água para o povo dessa região. Em pouco tempo, a adutora estará pronta e eu voltarei para inaugurarmos essa grande ação. Vamos buscar água lá de Vazante e trazê-la tratada para o uso dos moradores. O Vale do Piancó nunca viu tantos investimentos como nos últimos anos, mesmo em tempos de tanta crise no Brasil”, observou Ricardo Coutinho.

De acordo com presidente da Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba (Cagepa), Hélio Cunha Lima, a adutora Diamante/Boa Ventura representa um investimento de R$ 7,3 milhões.

“Essa obra é uma grande necessidade da região e vai melhorar a segurança hídrica no Estado. A extensão total da adutora é de 9.565 metros. Vamos captar a água da Barragem de Vazante, que fica em Diamante, para as casas da população. A adutora deve ser concluída em no máximo seis meses”, pontuou.

A prefeita de Boa Ventura, Leonice Lopes, agradeceu ao governador pela obra e disse que essa era uma demanda muito solicitada pela população. “Este é um momento de grande satisfação, porque agora temos a certeza que vamos receber essa adutora. Assim que ela ficar pronta trará água para nossa cidade e para Diamante. Agradeço ao governador Ricardo Coutinho e sei que este governo fará muito mais por Boa Ventura”, falou.

Foto: Secom/PB

Em Conceição – Após a solenidade em Boa Ventura, o governador foi à Conceição, entregar a rodovia PB-386, que liga a cidade à divisa com o Ceará. A estrada tem 17 km de extensão e passou por reciclagem de toda camada de base, recapeamento asfáltico da pista de rolamento e acostamentos em CBUQ, recuperação e limpeza do sistema de drenagem, roçada manual da vegetação na faixa de domínio e sinalização horizontal e vertical. Aproximadamente 710 veículos passam diariamente pelo local.

“Agradeço muito a receptividade do povo de Conceição, que sempre me recebe com carinho. Essa estrada estava praticamente acabada, cheia de buracos. Viemos à cidade no ano passado para dar a ordem de serviço e hoje com muita satisfação entregamos a estrada novinha. Investimos aqui R$ 8 milhões para ver essa estrada em condições adequadas. Através dela serão escoados produtos, o comércio será favorecido e isso vai gerar mais desenvolvimento para o município. Trouxemos também, recentemente, a água para a cidade através da adutora de Conceição, que já abastece as residências. Água e estradas representam dignidade e crescimento para as regiões. Até abril não restará nenhuma cidade paraibana em isolamento asfáltico, todos os municípios estarão interligados”, garantiu o governador Ricardo Coutinho.

O presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia, lembrou que esteve com o governador no momento em que a ordem de serviço para a estrada foi assinada e comentou sobre a importância da obra.

“Parece que foi ontem que viemos aqui para a assinatura da ordem de serviço. Agora voltamos para entregar a estrada tão pedida pelo povo e que traz desenvolvimento para essa região. É mais uma obra do Governo do Estado que favorece não somente o presente, mas beneficia também as futuras gerações. Fico feliz em participar desse momento”, falou.

A dona de casa Débora Cristina falou que a estrada facilitou a vida dos moradores que precisam transitar pela área diariamente. “Essa estrada era cheia de buracos, demorava muito para chegarmos ao nosso destino. Após a obra, ficou muito melhor, porque rapidinho a gente chega às outras cidades”, comemorou.