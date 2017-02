Ricardo abre ano letivo em Campina Grande

O governador Ricardo Coutinho abre oficialmente, nesta sexta-feira (10), o ano letivo na rede estadual de ensino de Campina Grande, com a inauguração de reforma e ampliação de cinco escolas, representando um investimento superior a R$ 4,7 milhões. Na ocasião, haverá também a entrega de kits estudantis, mochila, fardamento e agenda do aluno e dos kits do projeto Mente Inovadora e de dois ônibus escolares.

Às 10h, o governador Ricardo Coutinho inaugura a reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Professor Anésio Leão, onde acontecerá o evento que marca a abertura do ano letivo na região.