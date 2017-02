Revólveres, espingardas e pistola são apreendidas em cinco cidades paraibanas

A Polícia Militar apreendeu quatro revólveres, três espingardas e uma pistola, entre as 7h dessa terça-feira (7) e 7h desta quarta-feira, nas cidades de João Pessoa, Araçagi, Campina Grande, Alhandra e Cachoeira dos Índios.

Foto: Secom/PB

A última apreensão aconteceu por volta das 6h desta quarta-feira (8), quando policiais do Grupamento de Ações Táticas Especiais (Gate) abordaram um homem de 51 anos e apreenderam com ele uma pistola calibre 380, às margens da BR 230, no bairro do Jardim Planalto, na capital.

Em Alhandra, na noite dessa terça-feira (7), foram apreendidos dois revólveres e uma quantidade de maconha com uma dupla suspeita de fazer entrega de drogas, na cidade.

Um total de 10 suspeitos de porte ilegal de arma foi apresentado nas delegacias dos cinco municípios, como resultado das ações da PM.

