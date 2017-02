Reunião entre OAB/CG e juiz das Execuções Penais discute situação de presídios

Foto: Ascom

No início deste ano, a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Campina Grande, realizou uma reunião com diretores dos presídios da cidade para discutir as condições dos apenados nos presídios locais.

Na manhã desta sexta-feira, 10, o Presidente da OAB/CG, Jairo Oliveira, o Secretário Geral da Subseção, Júlio César de Farias Lira e o Presidente do Conselho da Comunidade, Wellington Luna, se reuniram com o Juiz das Execuções Penais da Comarca de Campina Grande, Dr. Gustavo Pessoa.

Durante a reunião o Juiz apresentou um diagnóstico da situação dos presídios da cidade, destacando a questão da superlotação.

Para ele a Ordem tem um papel importante na reversão de alguns dos problemas nos presídios da cidade. Entre as ações: implementação do Programa de Advocacia Pro Bono, ou seja, prestação gratuita de serviços jurídicos na promoção do acesso à Justiça; fortalecimento do Conselho da Comunidade, promovendo campanhas e convênios com Instituições particulares para melhorias na Infraestrutura dos presídios; além de realizar parceiros para oferecer kits de higiene básica aos apenados.

Foto: Ascom

Para o Secretário Geral da OAB Subseção Campina Grande, Júlio César de Farias Lira, a ideia é estreitar laços com o Poder Judiciário unindo forças para reverter a situação dos presídios da cidade e evitar problemas mais graves no futuro.

Após a reunião, o Juiz juntamente com os diretores da Ordem foram visitar o Presídio do Monte Santo para verificar as instalações do local.