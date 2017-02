Resultado do CFO da Polícia Militar será divulgado nesta segunda-feira

O resultado da primeira etapa para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar sai na próxima segunda-feira (13). A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira (8) pela comissão do concurso. A relação dos candidatos classificados tem como base as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A capitã Carla Marques, da comissão de divulgação do concurso, disse que, além do resultado, sairá também, na mesma data, a convocação para a próxima etapa do certame.

“Na segunda-feira será divulgada a data para o exame psicológico. Nesta quinta-feira (9), haverá uma reunião com a empresa que vai realizar essa segunda etapa, que tem caráter eliminatório, quando serão acertados os últimos detalhes para o teste, inclusive o cronograma já do resultado da segunda etapa”, detalhou.

Este ano, quase 7 mil candidatos concorrem a uma das 25 vagas para candidatos do sexo masculino e quase 2 mil candidatas a uma das 5 vagas do feminino. No ano passado, foram 5.878 do sexo masculino e 1.431 do feminino, concorrendo ao mesmo número de vagas (25 para homens e 5 para mulheres).

Divulgação – A divulgação do resultado da primeira etapa, bem como a convocação para o exame psicotécnico, será publicado no site da Polícia Militar.