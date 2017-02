Resultado da primeira etapa do CFO da Polícia Militar é divulgado

O Governo do Estado publicou, no início da tarde desta segunda-feira (13), a lista dos candidatos classificados na primeira fase do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar, que oferece 30 vagas este ano.

O resultado está disponível no site da corporação. Os classificados serão submetidos ao exame psicológico no dia 5 de março.

Foram classificados para a próxima fase 100 candidatos do sexo masculino e 20 do feminino, o que representa até quatro vezes o número de vagas ofertadas, conforme prevê o item 6.1 do edital do concurso.

O resultado da etapa intelectual teve como base a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ainda serão realizadas outras três fases: psicológica, de saúde e avaliação física.

A disputa por uma das vagas ficou mais acirrada este ano e a média dos candidatos interessados em fazer parte do quadro de oficiais da Polícia Militar subiu, tendo o primeiro lugar do masculino atingido 788,36 pontos e o 100º, que é último da lista dos classificados, ficado com média 719,3, nesta primeira fase.

No ano passado, o 1º colocado tinha média 781,74 e o 100º atingiu 705,14 pontos no Enem. Já no feminino, a primeira colocada deste ano ficou com 776,5 pontos (ano passado foi 766,24) e a 20ª ficou com 719,3 (ano passado foi 705,68).

Convocação dos classificados – Foi divulgada também na tarde desta segunda-feira (13) a convocação para a próxima etapa do concurso, a psicológica. Será no dia 5 de março, às 9h, no Centro de Educação da PM, em Mangabeira VII, na capital.

Os candidatos devem comparecer meia hora antes do horário previsto, com um documento original de identidade, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha.

O exame psicológico é de caráter eliminatório e tem o objetivo de avaliar as características da personalidade dos candidatos e sua compatibilidade com as exigências para o exercício do cargo de oficial da Polícia Militar, por meio de testes específicos que traçam parâmetros de inteligência geral; aptidões específicas; percepção; fluência verbal; memória; destreza e personalidade.

Este ano, 6.975 candidatos se inscreveram para disputar uma das 25 vagas para candidatos do sexo masculino e 1.907 para uma das cinco vagas do feminino.

No ano passado, foram 5.878 do sexo masculino e 1.431 do feminino, concorrendo ao mesmo número de vagas (25 para homens e cinco para mulheres).