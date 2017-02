Renato Gadelha pede obediência à ordem cronológica para instalar CPI do Empreender

O deputado Renato Gadelha (PSC) se disse favorável a instalação da CPI do Fio Preto para investigar a Energisa, empresa distribuidora de energia na Paraíba e que está pronto para subscrever o pedido, contudo solicitou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para obedecer a ordem cronológica e implantar a CPI do Empreender para investigar a concessão de linhas de crédito feita pelo governador Ricardo Coutinho (PSB).

Segundo ele, a Mesa Diretora tem que lembrar que ainda estão em pauta três CPIs: Telemarketing, Pardais e a do Empreender e que antes de instalar a CPI contra a Energisa é preciso resolver as que estão pendentes.

“Se o governo não tem nada a esconder, se tudo funciona muito bem, então essas denúncias contra o Empreender devem ser esclarecidas para não macular a imagem do governo. A CPI já foi pedida de forma legal, com o devido número de assinaturas por que não implantar logo esta CPI?, indagou o deputado.

O deputado disse que assinou outra vez a renovação do pedido de instalação da CPI do Empreender até porque já está havendo um movimento para que a CPI da Energisa não seja implantada. “Não sei se é por conta da do Empreender ou é porque alguém esteja defendendo a Energisa, mas já tem forças ocultas trabalhando aqui dentro para derrubar as duas CPIs”, ressaltou.

foto: Paraibaonline

Indagado quem seriam essas “forças ocultas”, Gadelha respondeu que só podem ser os parlamentares da bancada governista porque a oposição é minoria e é favorável as duas CPI.

Os motivos seriam para não ter que implantar por ordem cronológica a CPI do Empreender e a outra é que tem “gato preto grande” que trabalha na assessoria jurídica da Energisa. O deputado não quis dizer os nomes dos envolvidos e vai esperar que a situação seja resolvida.

“Agora impedir que sejam esclarecidos os objetos, as dúvidas que levaram á implantação da CPI, isso não deve acontecer. Não devemos ter medo da verdade. Corrigir os fatos e não a punição em si. Tudo é extremamente grave e nós temos que apurar”, avaliou Gadelha.