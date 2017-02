Reitor da UEPB rebate críticas e anuncia medidas de contenção de gastos

O reitor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Rangel Júnior, se pronunciou sobre declarações feitas pelo presidente da Aduepb, Nelson Júnior.

Nelson havia dito que várias plenárias estão sendo feitas para ouvir a posição de professores, alunos e servidores da universidade e disse que todos se colocam contrários às políticas apresentadas pelo reitor para enfrentar a crise.

– Acho normal que o sindicato cumpra seu papel de reivindicar direitos da categoria. O sindicato está fazendo o que é do seu dever buscando na luta reconquistar perdas dos últimos anos das categorias de trabalhadores, no caso especifico da categoria docente. De fato, nos últimos dois anos não teve reposição de perdas salariais como deveria e nem no ano anterior – comentou Rangel.

Entretanto, o reitor ressaltou que não concorda que o sindicato paute a sua conduta pessoal e nem sua condição de reitor.

– A minha conduta é pautada pelos princípios que regem a administração pública e acredito que cabe as representações sindicais de modo geral cobrar do reitor da universidade que seja democrata, lute, dialogue, esteja permanentemente disposto ao diálogo com todos que conduzem as devidas instâncias da universidade e com a própria sociedade. Me mantenho aberto ao diálogo com todo e qualquer membro da comunidade universitária e da sociedade em razão da minha função pública – falou.

O reitor também falou sobre Nelson Júnior dizer que existe uma proposta de demissão de professores substitutos da instituição.

– Não tem proposta de demissão de professores substitutos ou contratados. Estamos em discussão e com estudos técnicos. Todas as leituras que temos indicam que para haver uma redução da despesa de pessoal, de modo a adequar a despesa da universidade ao que existe disponível no orçamento, só existe uma maneira: reduzindo o quadro de docentes e de técnicos. Para poder garantir o período letivo e sua execução plena, não cortamos nenhum professor substituto. Ao final do período letivo, que é em maio, estamos indicando a necessidade que para poder reduzir a despesa de pessoal docente, é preciso reduzir a oferta de vagas – explicou.

De acordo com Rangel, entre maio e outubro deste ano, provavelmente 120 professores não terão seus contratos renovados.

– Estamos apresentando conjunto de medidas que envolve corte de diárias, proposta de redução de gratificações em todos os níveis, redução de cargos, de reestruturação administrativa, corte e despesas com ônibus para viagens a congressos, redução de despesas com viagens internas da universidade para todos os setores, havia agora programação de viagens para prestação de contas em cada campi e eu tomei a decisão ontem de suspender todas essas viagens porque, de fato, há uma dificuldade material nesse sentido – anunciou.

O reitor falou que em dezembro de 2016, durante sua posse, esclareceu para o governador Ricardo Coutinho as medidas que seriam adotadas em 2017 para a universidade se adequar a realidade financeira determinada.

