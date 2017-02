Reforma no ensino médio será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal

foto: Abr

Mesmo estando em vias de ser sancionada pelo presidente Temer, a reforma no ensino médio ainda é objeto de batalha no âmbito do Judiciário.

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, pediu pauta para que o colegiado delibere sobre ações propostas que contestam a reforma, originárias do PSOL e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza.

