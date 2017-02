Rangel Junior: “Não é uma vontade da UEPB demitir pessoas”

O reitor da Universidade Estadual da Paraíba, Rangel Junior, comentou sobre a proposta de contenção de gastos da instituição e ressaltou que a intenção é diminuir os gastos com a folha de pessoal e não reduzir o contrato de funcionários ou a entrada de alunos.

Ele destacou que a proposta é de que os alunos que ingressariam no mês de maio entrem apenas no mês de outubro, com a segunda entrada.

Foto: Paraibaonline

Rangel apontou que a intenção é não reduzir as bolsas dos estudantes e reduzir despesas com arte, cultura, combustível e energia.

– Essa proposta de diminuição dos contratos surge com a necessidade da diminuição de despesa de pessoal. Não é uma vontade da instituição demitir pessoas, muito menos reduzir as vagas de estudantes. O prejuízo social de diminuição de entradas em uma universidade é muito grande – afirmou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

.