Raimundo Lira: “O brasileiro trabalha cinco meses para pagar impostos”

O senador Raimundo Lira(PMDB) falou em pronunciamento feito na tribuna do Senado Federal, na última sexta-feira(10), sobre a carga tributária no Brasil.

Segundo o parlamentar, a carga tributária do país era 25% do PIB no período que a Constituição Federal foi aprovada. Ele ressaltou que presenciou aumentos sucessivos na carga tributária do país.

– Neste Congresso, eu presencie aumentos sucessivos da carga tributária do nosso país e perguntava: esses impostos que estão sendo criados aqui com tanta rapidez eles irão se reverter em benefícios para o povo do Brasil? Não foram revertidos, o contribuinte brasileiro não recebeu a sua compensação – disse.

Lira sublinhou que na medida que impostos foram sendo criados fez com que a renda dos brasileiros fosse confiscada paulatinamente.

– Na medida que a nação resolve, através de aumento de carga tributária, confiscar a renda da população está impondo a população um subdesenvolvimento eterno. É exatamente o que está acontecendo no país. Hoje, o brasileiro trabalha cinco meses para pagar impostos quando o máximo deveria ser três meses. Aumentamos impostos para aumentar a corrupção, para criar corporações fortíssimas e privilegiadas – falou.

foto: Agência Senado

No oportunidade, Raimundo comentou sobre a violência explicando que foi retirada a eficiência da Polícia.

– Por mais que invista na Polícia brasileira, por mais que treine, por mais que equipe ela não vai ser eficiente porque o Código Penal não permite que ela seja- frisou.

Em seu pronunciamento, o parlamentar também mencionou a superlotação nas prisões do país afirmando que muitas delas são “campos de concentração”.

– Péssimas condições de vida dando ao apenado uma segunda pena. Ele é penalizado na sua condenação pela Justiça e é penalizando, na segunda vez, nas condições que vai viver numa prisão, a exemplo das nossas prisões brasileiras – comentou.

Ele afirmou que se o Código Penal moderno e rigoroso fosse aprovado, após aprovação da Constituição de 1988, haveria em torno de 50% da população carcerária atual.