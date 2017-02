Quatro menores que fugiram do CEA de Sousa foram apreendidos

Nessa segunda-feira (13), a Polícia Militar foi informada por um policial que estava de folga que alguns menores em atitudes suspeita se encontravam no sítio Malhada dos Alves, na cidade de Sousa, no Sertão da Paraíba.

As guarnições juntamente com o policial que fez a denúncia fizeram varredura no local e encontraram um menor baleado, dois menores de posse de espingarda de cano grosso e motocicleta que foi tomada por assalto.

Os policiais avistaram mais um foragido nas proximidades de uma fábrica de sabão, enquanto conduziam os outros menores para Delegacia da Polícia Civil.

Os menores faziam parte de um grupo de oito internos que fugiram do Centro Educacional do Adolescente (CEA) do município durante o fim de semana.

O menor ferido foi socorrido por equipes do Samu para o Hospital Regional de Sousa.

Outros quatros menores continuam foragidos.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

