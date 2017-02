PSB de Campina Grande vai cobrar realinhamento de vereador na CMCG

Foto: Paraibaonline

O presidente municipal do PSB em Campina Grande, Thompson Mariz, disse que o partido vai se reunir com o vereador Bruno Faustino, que recentemente anunciou postura de independência na CMCG.

Thompson acredita que essa conversa será necessária para esclarecer ao vereador que ele não pode adotar uma postura de independência estando filiado a um partido de clara oposição ao governo municipal.

– Não é independente porque pertence a um partido que tem uma linha programática muito forte tem uma liderança que o a Ricardo Coutinho – disse Thompson.

Para o socialista, “é compreensível as pressões pelas quais Bruno esteja passando, por ser um vereador de primeiro mandato”, mas é necessário um realinhamento.

– Não acredito que haja algo que impeça que Bruno se auto declare como vereador do PSB e como o tal recebendo as orientações do partido. Ele tem a independência dele como cidadão, mas para votar matérias no âmbito da Câmara de vereadores deve ser sob a orientação do partido – afirmou.

Thompson adiantou que está trabalhando para reunir toda base socialista em Campina Grande visando as eleições de 2018.

As declarações repercutiram na Rádio Panorâmica FM.