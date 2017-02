Prova da Residência Médica da SMS acontece neste domingo em João Pessoa

foto: Secom/JP

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza neste domingo (12), às 8h, as provas da seleção para o programa de Residência Médica de 2017. As provas serão realizadas no Campus II da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), que está localizado na Ladeira São Francisco, n° 16, no Centro, João Pessoa/PB. A prova terá duração de quatro horas.

No total, o programa está oferecendo 18 vagas, sendo seis na especialidade de clínica médica, seis para cirurgia geral, quatro para ortopedia e traumatologia e duas para anestesiologia. Os médicos residentes atuarão em serviços da Rede Municipal de Saúde.

“A seleção oportuniza o ingresso de profissionais médicos em diferentes cenários de aprendizagem da rede municipal de saúde, sendo uma importante estratégia para reorientar a formação no SUS.”, afirmou Daniela Pimentel, gerente de Educação em Saúde.

O Programa de Residência Médica utiliza como cenários de treinamento o Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio de Miranda Burity (Ortotrauma), o Hospital Municipal Santa Isabel, a rede básica de atenção à saúde do município com as Unidades Básicas de Saúde, Centros de Atenção Integral à Saúde (Cais), Hospital Municipal Valentina de Figueiredo, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps).