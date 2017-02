Proprietário terá que pagar por reboque de veículos envolvidos em acidente

A partir de agora, os proprietários de veículos envolvidos em acidentes nas rodovias federais terão que pagar as despesas com o reboque para levar ao pátio da Polícia Rodoviária Federal.

Isso acontece quando no momento do acidente, mediante a falta de recursos da pessoa em chamar um reboque, a PRF chama esse serviço e recolhe o veículo ao seu depósito.

O valor referente ao serviço, como também a permanência do carro no pátio da PRF será cobrado do proprietário.

O veículo poderá ficar por até 60 dias aguardando o dono resolver as pendências, mas após esse prazo ele vai a leilão.