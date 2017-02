Propostas discutidas com a secretária de Saúde serão apresentadas em assembleia

Em reunião realizada nessa sexta-feira (10) entre diretores do Sintab, com a participação de ACS e ACE, e a secretária de Saúde de Campina Grande, Luzia Pinto, foram discutidos diversos pontos de interesse da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias a exemplo dos EPIs, fardamentos, reajuste, progressões, Pmaq e PCCR.

Foto: Reprodução/ Internet

Na oportunidade, a direção do sindicato apresentou juntamente com os representantes da categoria, os itens que eram de interesse dos servidores.

A secretária, por sua vez, mostrou as possíveis soluções para o que fora apresentado no momento, de acordo com as possibilidades da Secretaria de Saúde.

A direção do Sintab irá repassar o que foi proposto pela secretária para os ACS e ACE em assembleia marcada para a próxima terça-feira (14), a partir das 9h da manhã, no auditório da Associação Comercial, localizada na Av. Floriano Peixoto.

O vice-presidente do Sintab, Giovanni Freire (foto), declarou que aguarda toda a categoria presente na próxima terça-feira, pois será um momento de encaminhamentos importantes para todos os agentes.

