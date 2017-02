Projeto social Edukar recebe apoio de vereadora em João Pessoa

foto: ascom

O Projeto Escola Edukar, localizado na rua dos Milagres, no bairro do Cristo Redentor, atende hoje 70 crianças carentes com aulas de reforço escolar, alimentação, lazer e muito entretenimento.

São meninos e meninas da comunidade Bela Vista. Uma das apoiadoras do projeto, a vereador Helena Holanda (PP), ressalta que a iniciativa promove, acima de tudo, a cidadania dessas pessoas e serve como referência na área de educação.

“Há sete anos a Edukar está desenvolvendo essa missão tão brilhante e com resultados positivos ao acolher as crianças carentes da comunidade Bela Vista”, comenta a parlamentar que tem um trabalho de referência no segmento das pessoas com deficiência.

O diretor financeiro da Caixa Beneficente da PM, coronel Borba afirma que o projeto é de fundamental importância para que esses jovens possam ter a oportunidade de melhorar seu aprendizado e interagir entre si.

“Esse trabalho de reforço escolar é, na verdade, uma expansão do que eles aprendem na escola de origem”, explica Borba.