Projeto para uso popular do Parlatório inicia tramitação na ALPB

Foto: Ascom

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba apresentou nesta quinta-feira (9) o projeto que institui o Parlatório do Povo.

O Projeto de Resolução 150/2017 especifica normais gerais de seu uso para que a população paraibana tenha acesso e uso do Parlatório Deputado Tota Agra, localizado em frente à Casa de Epitácio Pessoa. A partir de agora, a matéria entra em tramitação para apreciação dos deputados e posterior votação em plenário.

O presidente Gervásio Maia afirmou que o Parlatório do Povo na Assembleia Legislativa o objetivo da medida é que o Parlatório sirva para as representações da população da Paraíba.

“É uma estrutura em frente à Assembleia, em que aqueles que sempre utilizam a Praça dos Três Poderes para, de forma democrática, defender os interesses da coletividade, vão poder utilizar o Parlatório para reivindicar e defender aquilo que é bom para a Paraíba”, pontuou.

De acordo com o Projeto de Resolução, os representantes de entidades que desejem utilizar o Parlatório do Povo deverão fazer a solicitação por escrito à Assembleia Legislativa, com 48 horas de antecedência. A ALPB poderá disponibilizar a sonorização durante o uso do Parlatório. O projeto deverá ser apreciado nas comissões internas da Assembleia, em seguida será encaminhado para votação, e deve entrar em vigor em 90 dias após sua publicação.

Deputados apoiam iniciativa

O deputado Frei Anastácio destacou que a Assembleia Legislativa é a caixa de ressonância da sociedade paraibana e avalia que a abertura do Parlatório Deputado Tota Agra aos movimentos sociais.

“É um projeto que vem em boa hora, uma vez que é importante que de fato no dia-a-dia este parlamento possa ouvir as reivindicações, os apelos, até mesmo os protestos da sociedade organizada. Eu quero parabenizar a iniciativa e vou fazer a defesa desse projeto que é de suma importância para que os movimentos possam chegar aqui e terem espaço para manifestar aquilo que desejam”, comentou.

Foto: Ascom

Para o deputado João Gonçalves, “tudo que venha para que a população possa se expressar é bem vindo. Mantendo a ordem, tudo bem, abrir espaço, o Parlatório, a Assembleia, nada mais do que justo”.

Na opinião do deputado Zé Paulo, o Projeto de Resolução 150/2017 “é uma grande iniciativa mostrando que cada vez mais a Assembleia Legislativa está democratizada para receber o povo, receber os representantes dos seguimentos da sociedade. Isto é um ato de democratização e a Assembleia está cumprindo o seu papel porque aqui é a casa do povo”.