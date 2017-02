Programa Gira Mundo chama atenção da presidente mundial do TOEFL YSS

Foto: Secom/PB

O programa de Intercâmbio Internacional Gira Mundo, desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE), despertou o interesse da diretora mundial do TOEFL YSS (Young Students Series), certificação de proficiência voltada para jovens de até 18 anos, Amy Cellyni.

Ela foi recebida, juntamente com Eugênio e Thais Mirisola – diretores responsáveis pelos exames no Brasil –, pelo secretário de Estado da Educação, Aléssio Trindade, e pela secretária de Gestão Pedagógica da Educação, Roziane Marinho, no final da tarde dessa quinta-feira (9).

O programa Gira Mundo tem o objetivo de propiciar a estudantes e professores da rede estadual de ensino experiências práticas no desenvolvimento de língua estrangeira e interações com outras culturas, por meio de intercâmbio com países de língua inglesa.

O secretário Aléssio Trindade iniciou a reunião destacando o funcionamento do programa e o sucesso das duas edições: Canadá e Finlândia. Amy Cellyni parabenizou o Governo do Estado pela iniciativa de promover a língua inglesa na Rede Estadual de Ensino.

“Parabenizamos a Paraíba pelo desenvolvimento deste programa porque temos certeza que esta experiência transformou a vida dos alunos participantes e de suas famílias”, destacou.

Ainda durante a reunião foram iniciadas as tratativas para realização de um projeto piloto com o uso da certificação TOEFL em escolas da Rede Estadual de Ensino a serem definidas.

“Tivemos uma reunião muito positiva, pois o nosso programa chamou a atenção de pessoas importantes da área, isso mostra que estamos no caminho certo com o Gira Mundo e a possibilidade de fazermos um piloto aqui em João Pessoa, no Ensino Fundamental II é maravilhosa”, contou o secretário Aléssio Trindade.

Gira Mundo 2017 – Nesta sexta-feira (10), o governador Ricardo Coutinho lançou a edição 2017 do programa Gira Mundo, durante solenidade da abertura do ano letivo na rede estadual em Campina Grande.

Foto: Secom/PB

Serão ofertadas 100 novas vagas. Desta vez, as vagas serão distribuídas para três países, sendo 50 para o Canadá, 25 para Portugal e 25 para a Espanha.

Poderão participar alunos matriculados na 2ª série do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino. Os pré-requisitos para participação no programa bem como mais informações serão divulgados por meio de um edital, que será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).