Programa de Pós-Graduação da UEPB divulga edital para seleção de aluno especial

foto: reprodução

O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) divulgou edital de seleção ofertando dez vagas de aluno especial para a disciplina Crise Capitalista, Neoliberalismo e Políticas Sociais.

As inscrições estarão abertas entre os dias 20 de fevereiro a 9 de março, com resultado previsto para ser divulgado em 15 de março. As matrículas devem acontecer entre os dias 20 e 22 do mesmo mês.

Para se inscrever os interessados devem comparecer à secretaria do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, localizada na Central de Integração Acadêmica, sala 309, 3º andar.

No ato da inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos: ficha de matrícula, justificativa da disciplina escolhida, comprovante do candidato a Aluno Especial, cópia da carteira de identidade, CPF, título de eleitor, certificado de reservista, diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação, uma fotografia atual tamanho 3×4, cópia do Currículo Lattes devidamente comprovado e carta de intenções apresentando as motivações que o levam a querer cursar a disciplina.

As aulas terão início no dia 30 de março, enquanto que a disciplina será ministrada nas quartas-feiras, das 14h às 18h.