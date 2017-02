Professores de matemática recebem formação para utilização dos laboratórios

fotos: Secom/PB

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE), encerrou, nesta sexta-feira (17), a 2ª etapa de formação de práticas laboratoriais para os professores de matemática da Rede Estadual de Ensino.

O evento foi realizado durante toda esta semana, atendendo às Gerências Regionais de Educação (GREs), de acordo com um calendário estabelecido por região. O último dia de capacitação, no Centro de Formação de Educadores Professora Elisa Bezerra Mineiros, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, foi direcionado aos professores da 1ª GRE.

Um dos capacitadores foi o professor Jonathas da Silva Oliveira, da Escola Antônio Guedes de Andrade, que fica no bairro de Catolé de Zé Ferreira, em Campina Grande.

“A gente pegou alguns kits para trabalhar de forma que o professor já saia daqui pronto para aplicar a metodologia na sua escola”, disse. “A gente, que está trabalhando a formação, consegue colher das escolas como elas vêm trabalhando a matemática, e a gente tenta passar algumas experiências para trocar conhecimento com os professores de outras cidades, principalmente com os que já usam os kits de matemática e estão aqui se aperfeiçoando”, complementou.

Os kits possuem, entre outros itens: materiais referentes ao assunto de multiplano, sólidos espaciais, produtos notáveis, torre de Hanoy e formas geométricas.

O professor André Soares, da Escola Renato Ribeiro Coutinho, participou da formação laboratorial para se aperfeiçoar, já que a unidade de ensino usa kits de matemática há três anos. “Como eu tenho um projeto ligado à Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), aproveitei para atrelar uma coisa à outra, aqui na formação”, destacou.

“A gente percebe que os alunos estão mais entusiasmados com o ensino da matemática na escola, pra se ter ideia, no ano passado, tivemos dois alunos que receberam menções honrosas na Obmep”, ressaltou. Segundo ele, o conhecimento adquirido, agora, na formação laboratorial vai ajudar no desempenho dos estudantes, em sala de aula, e nas competições nacionais do mesmo tipo.

Calendário

A 2ª etapa da formação de práticas laboratoriais de matemática para a Rede Estadual de Ensino começou em Sousa, na segunda-feira passada (13). Duas turmas, com 61 professores se reuniram, no Centro de Treinamento de Sousa, para reforçar o conhecimento sobre o uso de kits de matemática em sala de aula, como forma de dinamizar o ensino.

Na terça-feira (14), a formação aconteceu na sede da 6ª GRE em Patos, atendendo a 60 professores do município e das regionais de Itaporanga (7ª GRE) e Princesa Isabel (11ª GRE). Na quarta-feira (15), o evento foi no Centro de Formação de Educadores em Campina Grande, reunindo 116 docentes das regionais de Campina (3ª GRE), Cuité (4ª GRE) e Monteiro (5ª GRE).

Já no dia 16, a formação passou para João Pessoa, atendendo a 157 professores da regional de Guarabira (2ª GRE), Itabaiana (12ª GRE) e Mamanguape (14ª GRE), no primeiro dia; e os docentes da Capital, na sexta-feira (17)

A primeira etapa de formação de práticas laboratoriais para os professores de matemática da Rede Estadual de Ensino foi realizada no fim do ano passado. Um dos ministrantes do curso, o professor Reinaldo Luna, disse que a “nossa missão é mostrar aos outros professores de matemática que é