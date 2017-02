Procurador volta a denunciar falta de repasses do Estado para a Saúde de Campina

O procurador-geral do município de Campina Grande, José Fernandes Mariz, comentou sobre a situação de caos que a segurança pública está passando e disse que é preciso que haja reivindicação no aumento do contingente de policiais na cidade.

Ele mencionou que as cidades de Cajazeiras e Guarabira possuem um número maior de policiais que Campina Grande.

Foto: Paraibaonline

José Mariz voltou a afirmar que a Saúde de Campina Grande sofre com a falta de repasse por parte do Governo do Estado, que se acumula em mais de R$ 12 milhões, no quesito tripartite.

– Estamos com um problema sério na Saúde porque o Governo do Estado não repassa sua parte para a UPA, para o Samu e para a Farmácia Básica. Por um lado ele tira e por outro fica insuflando pessoas contra o prefeito Romero Rodrigues – acusou.

*As informações foram concedidas à Rádio Correio FM.

.