Procurador-geral de Campina Grande: “Napoleão perdeu a guerra em todos os sentidos”

O procurador-geral do município de Campina Grande, José Fernandes Mariz, comentou sobre a proibição dos outdoors do Sintab que mencionavam o nome do prefeito Romero Rodrigues (PSDB) e disse que a única finalidade era execrar um homem de bem.

O procurador afirmou que o ex-vereador Napoleão Maracajá (PCdoB) mentiu quando disse que o prefeito Romero Rodrigues alterou a data-base dos servidores municipais.

Foto: Paraibaonline

José Mariz declarou que a prefeitura sempre concedeu reajuste aos servidores desde o primeiro ano da gestão do prefeito Romero e disse que o sindicalista Napoleão tenta utilizar o viés político para prejudicar os serviços públicos essenciais.

– Napoleão perdeu a guerra em todos os sentidos. As coisas não devem se misturar, principalmente quando existe viés político. Se ele quer o bem de Campina Grande, reivindique mais policiais para a cidade – apontou.

*As informações foram concedidas à Rádio Correio FM.

