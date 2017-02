Procurador do MPPB diz que TAC com a Energisa seguiu procedimento padrão

O procurador-geral do Ministério Público da Paraíba, Bertrand Asfora, disse que “assina embaixo” toda a atuação do MP paraibano diante das denúncias contra a Energisa.

Segundo ele, o TAC feito com a empresa de energia vai ser remetido ao conselho superior do Ministério Público para análise e verificação, conforme ocorre no país inteiro.

Foto: Ascom

Bertrand disse que vê com naturalidade os questionamentos dos parlamentares e sociedade sobre o TAC em que a Energisa, em 2013, pagou R$ 800 mil de multa, pois esta seria uma prática usual do MP brasileiro.

“Os TACs são uma forma inteligente de antecipar o resultado de uma longa demanda judicial. É feito no ambiente do MP e demais órgãos legitimados pela Justiça brasileira. Vejo um encaminhamento normal e o órgão tem a nossa confiança”, disse o procurador-geral.

A Energisa foi alvo de denúncias de golpe aos clientes, em que ela teria colocado fios na instalação para depois acusar os proprietários de desvio de energia e cobrar multa.

*As informações repercutiram na Rádio Correio.

