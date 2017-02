Procon-PB constata grande variação no preços das bebidas mais consumidas no Carnaval

O Setor de Pesquisa e Estatística da Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba (Procon-PB) pesquisou, nos dias 8 e 9 de fevereiro, os preços de 125 bebidas, entre cachaças, cervejas, tequilas, vodcas, uísques, runs, energéticos e refrigerantes em dez estabelecimentos de João Pessoa. Em alguns casos a diferença do mesmo produto chegou a R$ 80 por unidade.

Dentre os itens mais consumidos no período do Carnaval, o preço por litro do uísque (Jhonnie Walker Gold) apresentou oferta de R$ 169,98 no supermercado Bem Mais, nos Bancários, até R$ 249,90 no Extra, em Tambauzinho.

Neste caso, a diferença chegou a R$ 79,92. Já a garrafa da vodca (Grey Goose com 750ml) tem oferta de R$ 126,75 no Super Box Brasil, no bairro do Geisel, e registrou alta para R$ 165,90 no Pão de Açúcar, localizado em Miramar. A economia por item pode chegar a R$ 39,15.

A tequila (Sauza com 750ml) tem o custo de R$ 89,49 no Carrefour dos Bancários, mas no supermercado atacadista Assaí, a mesma garrafa sai ao preço de R$ 70,90, apresentando uma diferença de R$18,59 por unidade.

Com o Rum (Bacardi Carta Ouro) é possível economizar até R$ 16,85 por litro. Na pesquisa a bebida foi encontrada ao preço de R$ 19,65 até R$ 36,50.

A cerveja (Baden Baden Cristal Pilsen com 600ml) apresentou ofertas variadas de R$ 10,40 a R$ 12,90. Uma economia equivalente a R$ 2,50 por unidade. Entre os refrigerantes, o guaraná (Kuat de 2 litros) apresentou diferença de R$ 3,89 a R$ 5,89.

O energético (Bum com 260ml) foi encontrado no custo de R$ 6,09 até R$ 7,99, com diferença de R$ 1,90 por bebida. Por sua vez, a cachaça (Ypióca Ouro Reserva) é a que apresenta uma das maiores diferenças de até R$ 6,80. Nos estabelecimentos ela foi encontrada ao custo de R$ 17,49 até R$ 24,29.

Confira mais detalhes dos produtos, como outras ofertas e onde encontrá-los, na planilha da pesquisa disponibilizada abaixo.

Serviço – Mais itens e informações sobre os estabelecimentos comerciais podem ser consultados basta acessar o site: procon.pb.gov.br ou entrar em contato pelo telefone 151 ou (83) 3218-6959.