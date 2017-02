Procon-PB constata grande variação no preço da cesta básica, em JP

O preço da cesta básica em João Pessoa apresenta uma diferença de R$ 93,49 entre estabelecimentos comerciais, conforme pesquisa comparativa realizada entre 11 supermercados pelo Setor de Pesquisa e Estatística da Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba (Procon-PB), nos dias 15 e 16 de fevereiro.

O supermercado com menor valor da cesta básica na pesquisa é o Assaí, que fica situado no bairro do Geisel, em R$ 155,86.

Já o maior valor é encontrado no supermercado Extra, situado no bairro Bancários, onde os produtos somam R$ 249,35. Essa diferença em R$ 93,49 chega a representar uma variação em 59,98%.

Os itens levantados na pesquisa são: carne (4,5kg), leite (6l), feijão (4,5kg), arroz (3,6kg), farinha (3kg), batata (6kg), legumes/tomate (12kg), café (300kg), frutas/banana (7,2kg), açúcar (3kg), óleo (750g) e manteiga (750g).

A carme Chambaril apresenta a maior diferença de preço da pesquisa, de R$ 12,98, no Bem Mais, nos Bancários, até R$ 29,85, no supermercado Extra, que fica localizado no mesmo bairro.

Também no bairro Bancários, o tomate apresenta a maior variação de preço encontrada, em 271,51%, de R$ 1,79 no supermercado Bem Mais até R$ 6,65 no supermercado Extra.

Entre os feijões, a marca Kicaldo chega a ter ofertas de R$ 4,19 no Atacadão, que fica no Geisel, até R$ 13,98 no Bompreço, situado no bairro da Torre, com uma variação em torno de 233,65%.

Já o feijão carioca Da Casa tem preços de R$ 3,85 no Atacadão a R$ 12,48 no Bompreço, numa variação em 224,16% e uma economia que pode chegar a R$ 8,63 por quilo.

O quilo de arroz Emoções apresenta ofertas de R$ 2,68 no Todo Dia, nos Bancários, até R$ 3,79, no Super Box Brasil, no Geisel, com uma variação em 41,42%.

Já o quilo da farinha de mandioca da marca Zé de Lima apresenta uma variação em 75,74%, de R$ 3,38 no Todo Dia e R$ 5,94 no Bompreço.

Os estabelecimentos abordados na pesquisa foram: Assaí (Rua Motorista Aldovandro Amâncio Pereira – Geisel), Atacadão (Rua Manoel Lopes de Carvalho – Geisel), Bem Mais (Rua Empresário João Rodrigues Alves – Bancários), Bompreço (Avenida Epitácio Pessoa – Torre), Carrefour (Rua Empresário João Rodrigues Alves – Bancários), Extra (Avenida Epitácio Pessoa – Tambauzinho), Extra (Avenida Walfredo Macedo Brandão – Bancários), Hiper Bompreço (Parque Solón de Lucena – Centro), Pão de Açúcar (Avenida Epitácio Pessoa – Miramar), Super Box Brasil (Rua Deputado Petrônio Figueiredo – Geisel) e o supermercado Todo Dia (Rua Enfermeira Ana Maria Barbosa de Almeida – Bancários).